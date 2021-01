Procida 2022: Oliviero, testimonia protagonismo del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto orgogliosi e soddisfatti della proclamazione di Procida Capitale Italiana della Cultura per il 2022 perché testimonia la vittoria della cultura e della bellezza del Sud e, particolarmente, della Campania, ed evidenzia il protagonismo del Mezzogiorno come volano di sviluppo culturale, sociale ed economico sul quale dover puntare con sempre maggiori risorse per favorire la crescita economica dell’Italia”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. (Ren)