Sicurezza: 23 arrestati e 207 indagati dalla Polfer nell'ultima settimana

- 23 arrestati, di cui 7 nel solo fine settimana, 207 indagati e 101.792 persone controllate: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, della Polizia Ferroviaria. 5.265 le pattuglie impegnate in stazione e 718 a bordo di oltre 700 treni. 283 i servizi antiborseggio e 253 le sanzioni elevate. 19 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 65 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare. Controlli intensificati anche grazie all’operazione “Oro Rosso”, organizzata il 12 gennaio scorso su tutto il territorio nazionale per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. L’attività ha visto l’impiego complessivo di 611 operatori e si è tradotta in circa 1.517 persone controllate, 1 denunciato, 278 controlli ai rottamai, 130 servizi di pattugliamento lungo linea e 76 su strada. 5 le sanzioni amministrative elevate per un importo di oltre 6.000 euro. Nel corso della settimana, a Napoli è stato catturato il latitante Marco Prota di 33 anni, pluripregiudicato, ricercato da ottobre e condannato in via definitiva a quattro anni e quattro mesi di reclusione per rapina, estorsione, stalking e lesioni aggravate. L’uomo è stato scovato dagli agenti della Polfer, in un’abitazione appartenente alla famiglia, grazie ad un’accurata indagine, nascosto in un’intercapedine alla quale si accedeva tramite un armadio a muro. (segue) (Ren)