Sicurezza: 23 arrestati e 207 indagati dalla Polfer nell'ultima settimana (2)

- A Siracusa, la Polfer a seguito di una complessa attività di indagine su disposizione dell’Autorità giudiziaria, ha eseguito la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di un 47enne, dipendente di una ditta di pulizia operante all’interno dello scalo ferroviario siciliano, ritenuto responsabile di ripetuti furti di gasolio dallo stesso locomotore in sosta presso lo scalo ferroviario di “Pantanelli” (Sr), avvenuti tra giugno e ottobre 2020, per un totale di circa 14.000 litri sottratti. Gli operatori della Polfer di Siracusa, anche con l’incrocio di dati informatici, tabulati telefonici e analisi delle videoregistrazioni delle telecamere installate nell’area, sono riusciti a risalire all’indagato che era solito accedere allo scalo di Pantanelli attraverso lo stesso modus operandi: una telefonata, dal suo cellulare al commutatore telefonico per l’apertura del cancello. L’uomo all’interno della struttura avrebbe prelevato ingenti quantità di carburante grazie anche all’attrezzatura di cui si era dotato (bidoni, flex e sbarre di ferro). A Verona, i poliziotti hanno arrestato tre nigeriani, di 21, 26 e 28 anni per rapina aggravata in concorso e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, con l’ausilio delle Volanti della Questura. I tre sono stati individuati e bloccati dopo essere scesi da un convoglio regionale proveniente da Trento, con ancora in tasca la refurtiva, un telefono cellulare strappato di mano a un giovane connazionale a bordo di un altro convoglio, dopo averlo minacciato di morte se avesse reagito o avvisato qualcuno. Grazie alla sinergia tra il Posto Polfer di Trento, il Posto Polfer di Bolzano, le volanti della Questura e il personale ferroviario, i 3 sono stati bloccati. Per loro è stata successivamente disposta la custodia cautelare in carcere. (Ren)