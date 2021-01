© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro Mastella sento un tratto di razzismo, anche Fd'I ha esponenti del suo gruppo parlamentare eletti in altri partiti. In tutto questo dare addosso a Mastella non vorrei che ci fosse un pregiudizio di tipo razzistico, lui ha tanti difetti ma dice le cose come stanno". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd Andrea Romano. (Rin)