Ambiente: Gruppo En+, zero emissioni di alluminio entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo En+, leader mondiale nella produzione di energia rinnovabile ed alluminio a basse emissioni di carbonio, annuncia l'ambizioso obiettivo di abbassamento delle emissioni di gas clima-alteranti nell'industria globale dell'alluminio: riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 35 per cento entro il 2030 e raggiungimento delle zero emissioni entro il 2050. Stando al relativo comunicato stampa, sarà questo il percorso del Gruppo verso lo zero netto delle emissioni generate dalle attività di produzione. "Obiettivi che stabiliscono un nuovo standard per l'intero settore", ha dichiarato il presidente esecutivo del Gruppo, Gregory Barker. I target di riduzione delle emissioni, prosegue la nota, coprono tutte le operazioni del gruppo, incluse le produzioni di alluminio ed energia elettrica: per adempiere al suo impegno, il Gruppo potenzierà tutti i suoi impianti ed introdurrà tecnologie innovative in tutta la catena di produzione. Inoltre, il Gruppo ha deciso di creare la task force En+ per il cambiamento climatico, che nei prossimi mesi lavorerà su iniziative e misure specifiche, impegnandosi in ampie consultazioni con fornitori, clienti, investitori, comunità locali ed esperti internazionali, con l'obiettivo di pubblicare il rapporto del Gruppo sul percorso verso il "net zero" nel settembre 2021, prima della Cop26 di Glasgow. (segue) (Com)