Ambiente: Gruppo En+, zero emissioni di alluminio entro il 2050 (2)

- Per raggiungere lo "zero netto", spiega la nota, le società del Gruppo seguiranno un percorso che parte dall'impegno a rispettare elevati standard ambientali e passa attraverso l'implementazione di progetti volti a ridurre l'impatto ambientale dei propri impianti di produzione e a diminuire le emissioni di gas serra. Sul fronte del potenziamento dei mezzi di produzione, il Gruppo si impegna in un'ampia opera di riqualificazione degli impianti esistenti attraverso progetti che renderanno l'efficienza delle centrali all'altezza di quella dei migliori al mondo, garantendo una maggiore affidabilità e qualità dell'energia fornita ai consumatori. Infine, il percorso prevede l’utilizzo di energia rinnovabile nella produzione di alluminio fino al 98 per cento. Le operazioni di tutti gli impianti di produzione sono conformi ai requisiti della Iso 14001, standard internazionale del sistema di gestione ambientale: grazie a questo approccio, attento alla tutela dell'ambiente nelle regioni in cui è presente, Rusal, rappresentante del segmento metalli del Gruppo, è stata una delle prime al mondo a lanciare il suo marchio di alluminio verde, Allow. "Il raggiungimento dei nostri obiettivi richiederà un impegno significativo da parte di tutte le società del Gruppo ed investimenti senza precedenti per favorire il progresso scientifico e l'innovazione dei processi industriali, nonché l'implementazione di progetti di azzeramento delle emissioni di carbonio: ho piena fiducia nella competenza, nell’energia e nell’impegno che il nostro Gruppo metterà nel raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati", ha concluso Barker. (Com)