Montenegro: presidente Djukanovic fissa a domani seduta Consiglio di Difesa e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convocazione della seduta segue ad un incontro tenuto il 15 gennaio fra il presidente Djukanovic, il premier Zdravko Krivokapic, il vicepremier Dritan Abazovic e il presidente del Parlamento Aleksa Becic. Una nota congiunta al termine della riunione sottolineava che la "funzionalità dello Stato è nell'interesse comune". Senza le istituzioni e un loro sviluppo, hanno dichiarato il presidente, il premier e il presidente del Parlamento, non c'è progresso democratico o economico del Paese. Nel corso dell'incontro sono state discusse le questioni "importanti a livello nazionale per il governo e l'opposizione, e per tutti i cittadini del Montenegro", proseguiva la nota. (segue) (Seb)