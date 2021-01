Montenegro: presidente Djukanovic fissa a domani seduta Consiglio di Difesa e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata espressa la disponibilità a perseguire questo interesse come interesse nazionale comune e promuovere la responsabilità comune per la necessità di un ulteriore sviluppo del Montenegro come società europea, di una migliore qualità della vita e della libertà individuale", afferma la dichiarazione. Secondo quanto riferiva l'emittente "Vjiesti" rilanciando fonti riservate al termine della riunione, il presidente Djukanovic ha annunciato che firmerà le leggi rigettate nelle scorse settimane. A questo proposito il capo dello Stato ha però precisato di non escludere da parte del suo partito un ricorso alla Consulta per verificare la costituzionalità della legge modificata sulle libertà religiose. (segue) (Seb)