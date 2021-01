Montenegro: presidente Djukanovic fissa a domani seduta Consiglio di Difesa e sicurezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle questioni relative alle Forze armate, è stato concordato che esse vanno risolte attraverso i canali istituzionali preposti e attraverso il dialogo, e che dunque saranno presentate dinanzi al Consiglio per la difesa e sicurezza. Secondo la stampa locale, nella riunione non sarebbe stata invece "chiarita fino in fondo" la questione relativa alle revoche di alcuni ambasciatori, tema che dunque sarà discusso in nuovi incontri da tenersi nel prossimo periodo. Il premier Zdravko Krivokapic ha rivolto nei giorni scorsi alle altre massime autorità politiche un invito per un colloquio che ha visto, fra gli altri temi, quello della "convivenza" fra le diverse cariche e il funzionamento del Consiglio per la difesa e la sicurezza. (segue) (Seb)