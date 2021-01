Montenegro: presidente Djukanovic fissa a domani seduta Consiglio di Difesa e sicurezza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La programmazione della seduta è seguita dopo che il presidente Djukanovic si è rifiutato di firmare la destituzione del capo di Stato maggiore delle Forze armate, generale Dragutin Dakic, e del generale Rajko Pesic. Djukanovic ha precisato lo scorso 13 gennaio che non avrebbe firmato la destituzione dall'incarico e che avrebeb invece convocato una seduta del Consiglio per la Difesa e sicurezza. Il presidente della Repubblica ha precisato di aver ricevuto il 29 dicembre le due proposte di sostituzione da parte del ministero della Difesa, con la firma di due membri del Consiglio per la Difesa e sicurezza, ovvero il presidente del Parlamento del Montenegro, Aleksa Becic, e il primo ministro, Zdravko Krivokapic. (segue) (Seb)