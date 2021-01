Montenegro: presidente Djukanovic fissa a domani seduta Consiglio di Difesa e sicurezza (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione Per il futuro del Montenegro, vincitrice delle ultime elezioni parlamentari del 30 agosto, ha promesso fin da subito una modifica della legge voluta dal governo precedente. L'approvazione della legge ha distanziato il clero serbo ortodosso dal precedente esecutivo montenegrino, ma ha anche creato forti polemiche fra i rappresentanti politici di Serbia e Montenegro. Un terzo nodo emerso nei rapporti fra il capo dello Stato e la nuova maggioranza è quello del richiamo di alcuni ambasciatori deciso dal ministero degli Esteri. Nelle scorse settimane il ministero degli Esteri montenegrino ha emanato una nota in cui dichiarava che il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, fa "ostruzionismo" nei confronti del governo rifiutando di firmare il richiamo per 7 ambasciatori. "Ricordiamo al presidente Djukanovic che la legge sugli Affari esteri non prescrive (l'obbligo di) motivazioni per il richiamo degli ambasciatori, quindi il governo non è obbligato a motivare la spiegazione al momento del ritiro e del richiamo degli ambasciatori", si leggeva nella nota, che precisava come la nomina dei rappresentanti diplomatici e consolari sia di competenza del ministero degli Esteri. (segue) (Seb)