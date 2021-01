Montenegro: presidente Djukanovic fissa a domani seduta Consiglio di Difesa e sicurezza (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica si è rifiutato di firmare il richiamo di 7 ambasciatori in altrettanti Paesi del mondo. Lo scorso 16 dicembre il premier Zdravko Krivokapic ha dichiarato che il governo avrebbe sostenuto la decisione del ministero degli Esteri di richiamare i 7 ambasciatori. "Il governo sosterrà questa decisione, il criterio di base è stato il richiamo di diplomatici non di carriera e diplomatici che, con le loro azioni scorrette negli ultimi tre mesi, hanno causato danni, non a Zdravko Krivokapic o a qualche struttura politica, ma al Montenegro", ha detto il premier. Un diplomatico deve rappresentare prima di tutto lo Stato, ha osservato Krivokapic, e non un partito o un gruppo di interesse. "L'obiettivo è ridurre il numero dei diplomatici politici e aumentare il numero dei diplomatici di carriera", ha aggiunto il primo ministro. Il ministro degli Esteri del Montenegro, Djordje Radulovic, ha deciso di richiamare 7 ambasciatori di Podgorica da altrettanti Paesi. Radulovic ha deciso di richiamare l'ambasciatore del Montenegro in Cina, Darko Pajovic, quello in Serbia Tarzan Milosevic, l'ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti Dusanka Jeknic, quello presso la Santa Sede Miodrag Vlahovic, l'ambasciatore in Italia Sanja Vlahovic, l'ambasciatore in Bosnia Erzegovina Obrad Miso Stanisic e quello in Germania Vera Kulis. (Seb)