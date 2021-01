© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non intendo mantenere la delega all’Agricoltura se non per lo stretto necessario e mi avverò anche della facoltà di delegare un’autorità per l’intelligence”. Lo ha affermato, intervenendo in Aula alla Camera, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni sulla situazione politica. (Rin)