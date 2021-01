Governo: Mancini (Pd), bene legge elettorale proporzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero molto positivo l'annuncio del Presidente Conte di un'iniziativa del Governo per promuovere la rapida approvazione di una legge elettorale di impianto proporzionale". Lo afferma in una nota Claudio Mancini, deputato del Partito democratico. "Con una ragionevole soglia di sbarramento sarà possibile ridurre il peso delle forze politiche più estreme ed europeizzare il sistema politico italiano - conclude -. Non stupisce la reazione contraria della destra destinata a tornare marginale". (com)