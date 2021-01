Speciale difesa: Erdogan auspica rientro nel programma F-35 con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, auspica che la futura amministrazione statunitense di Joe Biden intraprenda passi positivi per la consegna dei caccia multiruolo stealth di quinta generazione F-35 ad Ankara. Al termine della preghiera del venerdì a Istanbul, Erdogan ha affermato: “Anche se abbiamo pagato un’enorme quantità di denaro, i caccia F-35 purtroppo non ci sono stati ancora consegnati. Questo è, ovviamente, un errore molto grave che gli Stati Uniti hanno commesso come Paese alleato della diplomazia internazionale”. Il presidente turco ha spiegato, inoltre, che “nessun Paese può determinare i passi che intraprenderemo nella nostra industria della difesa”, riferendosi alle sanzioni imposte di recente da Washington. In quanto Paese membro dell’Alleanza nordatlantica," la Turchia non potrà mai accettare i diktat dagli altri componenti della Nato". Le tensioni tra Ankara e Washington nell’ambito della Difesa si sono acuite quando nel 2017 la Turchia non è riuscita a ottenere un sistema di difesa aerea dagli Usa e ha firmato un contratto per gli S-400 russi. (Tua)