Speciale difesa: Iovino (M5s), generale Luzi altissimo profilo alla guida della nostra gloriosa Arma

- "I miei più sinceri ringraziamenti al generale Nistri, che in questi anni ha guidato la gloriosa Arma con dedizione e determinazione e che ha saputo tenere il timone dritto durante questi mesi terribili di pandemia, con i nostri carabinieri che allo straordinario lavoro di prevenzione sul territorio hanno sommato l'impegno nel portare soccorso a tanta gente in difficoltà, dimostrando quel senso di umanità di cui il Paese sentiva un gran bisogno. Faccio il mio in bocca al lupo a nuovo comandante generale Teo Luzi, un profilo altissimo, di cui ho apprezzato il discorso di insediamento sulla necessità, da parte di chi presidia le nostre strade, di coniugare fermezza con l'ascolto dei cittadini". Lo dichiara il deputato del Movimento 5 stelle e membro della Commissione Difesa della Camera Luigi Iovino, in occasione del passaggio di consegne nella carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri tra i generali Giovanni Nistri, che lascia l'incarico dopo tre anni, e Teo Luzi. (Ren)