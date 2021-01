Speciale difesa: Squeri (FI), buon lavoro a nuovo comandante generale Carabinieri Luzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, rivolge gli auguri di "buon lavoro al nuovo comandante generale dei Carabinieri Teo Luzi, generale di grande competenza e professionalità. Sono certo - prosegue il parlamentare in una nota - saprà rappresentare e guidare al meglio le donne e gli uomini che hanno l'onore di vestire la divisa più prestigiosa della nostra Repubblica. Una divisa che io stesso ho vestito con orgoglio e che per gli italiani è da sempre sinonimo di fiducia, stima e sicurezza". (Com)