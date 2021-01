Speciale difesa: ministro Esteri norvegese, Oslo delusa per ritiro di Mosca dal Trattato sui cieli aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia è delusa dalla decisione della Russia di ritirarsi dal Trattato sui cieli aperti e intende discutere di come il trattato possa essere preservato con le altre parti dell'accordo. Lo ha dichiarato a “Sputnik” il ministro degli Esteri norvegese, Ine Eriksen Soreide. “La Norvegia è delusa dall'annuncio russo sul ritiro dal Trattato sui cieli aperti. Il Trattato facilita i voli di osservazione disarmati, promuove la trasparenza militare e contribuisce a costruire la fiducia tra gli Stati membri. È stato un importante contributo alla riduzione del rischio e la nostra sicurezza comune. Siamo preoccupati per la continua erosione dei regimi di controllo degli armamenti”, ha detto Soreide, secondo cui il Trattato sui cieli aperti è stato una parte fondamentale dell'architettura di sicurezza euro-atlantica, al servizio degli interessi sia della Nato che della Russia. “La Russia ha chiesto agli altri Stati membri garanzie sul fatto che i dati dei rilievi aerei dei voli d'osservazione non siano condivisi con terzi. Il Trattato proibisce esplicitamente tale condivisione di dati. Di conseguenza, è difficile vedere questo come un motivo legittimo per ritirarsi trattato, ha sottolineato Soreide. (Rum)