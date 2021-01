Speciale difesa: Francia “rammaricata” per ritiro della Russia dal Trattato sui cieli aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia si è detta rammaricata della decisione russa di lasciare il Trattato sui cieli aperti e spera che Mosca riveda la sua posizione sulla questione. Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri francese. Citato da “Sputnik”. “La Francia si rammarica per la dichiarazione russa sui suoi piani per avviare presto la procedura di ritiro dal Trattato sui cieli aperti, che è un pilastro del sistema di controllo degli armamenti convenzionali e promuove la pace e la sicurezza nel nostro continente. Ci auguriamo che la Federazione Russa possa rivedere la sua decisione, che mina il Trattato stesso, alla luce dei nostri sforzi volti a rafforzare la fiducia reciproca e migliorare la nostra sicurezza collettiva”, ha detto il portavoce. Anche Regno Unito e Germania hanno espresso il loro rammarico per i piani russi di lasciare il Trattato. (Rum)