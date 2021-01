© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Conte ha detto che deve rimanere al governo per fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale. Vabbè, è ufficiale, ormai costui vive su Marte”. Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini. (Com)