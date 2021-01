Governo: Mollicone (Fd'I), indecente Conte rivendichi vicinanza a Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troviamo indecente e imbarazzante che il presidente del Consiglio rivendichi nella stessa frase l'appartenenza alla Nato e la vicinanza con la Cina comunista, dittatura che reprime le minoranze e viola i diritti umani, dagli uiguri in Xinjiang, in Tibet e a Hong Kong. Solidarietà al popolo uiguro, al popolo tibetano e al popolo di Hong Kong". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, componente dell'Alleanza Interparlamentare sulla Cina. (com)