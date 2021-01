Ucraina: ufficio presidenziale, proseguono preparativi per visita Zelensky a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington resta una questione all’ordine del giorno, ma è difficile parlare di una data precisa a causa della pandemia di coronavirus e della situazione politica negli Stati Uniti. Lo ha detto il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Ihor Zhovkva, all’emittente “Tsn”. "La questione della visita del presidente Zelensky negli Stati Uniti era e rimane all'ordine del giorno e, naturalmente, tale visita è in preparazione e non c'è stata alcuna pausa nei preparativi. Quando la nuova amministrazione inizierà a svolgere i suoi doveri ci sarà la visita. Ora è molto difficile parlare di date per diversi motivi: ancora una volta, la pandemia non è scomparsa e la possibilità di visite in presenza, per usare un eufemismo, è molto limitata. In secondo luogo, anche la situazione politica interna negli Stati Uniti è un'altra storia. Sono sicuro che non appena questa visita sarà predisposta dalle due parti divulgheremo immediatamente la data”, ha detto Zhovkva. (segue) (Rum)