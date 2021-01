Ucraina: ufficio presidenziale, proseguono preparativi per visita Zelensky a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato che Kiev si aspetta relazioni dinamiche con gli Stati Uniti sotto l'amministrazione del presidente eletto, Joe Biden, e che i principali vettori della cooperazione saranno la sicurezza, le riforme e l'economia. "Naturalmente, ci aspettiamo che questa priorità rimanga nell'agenda dell'amministrazione democratica. La seconda priorità è coinvolgere gli Stati Uniti nel processo di risoluzione della crisi nel Donbass e nel processo di liberazione della Crimea”, ha aggiunto Zhovkva su questo tema. Secondo il funzionario presidenziale, inoltre, Kiev intende invitare Biden al 30mo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina che verrà celebrato il 24 agosto. Zhovkva ha osservato che una delle direttrici principali nel lavoro di Kiev con l'amministrazione del nuovo presidente degli Stati Uniti sarà la cooperazione militare. In merito alla nomina dell'ambasciatore Usa in Ucraina, Zhovkva ha detto che al momento la candidatura per questo incarico del generale in congedo, Keith Dayton, è stata ritirata dal Senato e che quindi bisognerà attendere la ripresa dei lavori dopo il 20 gennaio. (Rum)