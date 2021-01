Milano 2021: Santanchè (Fd'I), candidato centrodestra potrebbe essere un nome non ancora uscito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere un nome non ancora uscito quello che, tra una settimana dieci giorni, verrà fatto dai leader del centro destra per sfidare l'attuale sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alle prossime elezioni amministrative. Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'ingresso di Enrico Marcora nel gruppo consiliare del partito di Giorgia Meloni al Comune di Milano. "Alcuni nomi sono usciti altri no, - ha detto Santanchè - ci sono personalità molto valide, ma adesso, con l'apertura della crisi di governo, tutto si è un po' rallentato, ma nel giro di una settimana/dieci giorni avremo il nome". "Giorgia Meloni - ha ricordato - ha già fatto il nome di Maurizio Dallocchio che noi condividiamo", però "potrebbe anche essere un nome mai uscito, che stiamo valutando: si tratta di nomi di grande personalità della società civile che tengono molto allo sviluppo di questa città, hanno contribuito molto allo sviluppo di Milano, milanesi doc".(Rem)