Vaticano: legale Marogna, da Santa Sede fuga senza onore su rinuncia estradizione

- "Quanto accaduto oggi ci lascia sconcertati, questa è una fuga senza onore, da parte del Vaticano doveva esserci un'affermazione sul fatto che avevano sbagliato e avere il coraggio di ammettere l'errore, dal momento che non c'erano le basi giuridiche per arrestarla con un provvedimento che l'ha portata per 17 giorni in carcere". È quanto hanno spiegato gli avvocati Fabio Federico e Maria Cristina Zanni, legali di Cecilia Marogna, ai cronisti fuori dall'aula della Corte d'Appello di Milano al termine dell'udienza sulla richiesta di estradizione del Vaticano nei confronti della donna, accusata di peculato e appropriazione indebita aggravata nell'ambito dell'indagine sull'ex numero due della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu. Nonostante il dietrofront dell'autorità giudiziaria della Santa Sede, i difensori della donna dello studio legale Dinoia hanno chiesto al collegio della quinta sezione d'appello di discutere nel merito: fin dal primo momento la tesi della difesa è stata che il mandato d'arresto europeo richiesto dall'autorità giudiziaria vaticana al ministero di Giustizia fosse illegittimo in quanto tra i due Stati vige solo un accordo di estradizione dal Vaticano all'Italia e non viceversa.(Rem)