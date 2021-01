Grecia: governo, ipotesi ok a spostamenti tra regioni per apertura impianti da sci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco sta valutando di rendere possibili gli spostamenti tra le regioni in modo da permettere ai cittadini di recarsi negli impianti sciistici. Lo ha detto oggi il ministro per lo Sviluppo economico ellenico, Adonis Georgiadis, parlando all'emittente televisiva "Skai". La questione, secondo quanto spiegato, è stata affrontata nella riunione del comitato di esperti del governo di Atene sulla pandemia del Covid-19. "Uno dei piani che abbiamo, se la pandemia ce lo permette, è di riaprire gli impianti sciistici, perché è un'attività stagionale che non può operare senza gli spostamenti tra le regioni", ha affermato Georgiadis.(Gra)