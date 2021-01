Trasporti: Iannone (Fd'I), pendolari Salerno-Roma nuovamente senza prima freccia del mattino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oltre un anno tentano di sopprimere la prima freccia delle cinque del mattino che da Salerno porta a Roma. Un collegamento indispensabile per quei lavoratori che già fanno una vita molto sacrificata". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia in Campania. "Da oltre 1 anno - prosegue - mi batto con interrogazioni al Ministero dei trasporti, che hanno sempre tamponato, ma ora i pendolari che salgono a Salerno scoprono che da Febbraio 2021 è stato nuovamente cancellato dal sito il collegamento che gli consente di essere in orario in ufficio a Roma. Presenterò una nuova interrogazione perché è inaccettabile che il governo butti milioni di euro per il bonus monopattini e non metta quattro spiccioli per tutelare le esigenze di chi lavora. Ricordo che dopo la mia interrogazione di novembre una deputata ed un Consigliere Regionale dei 5 stelle si affannarono a dire che avevano salvato loro la Freccia Roma-Salerno delle 5 del mattino. Ora non parlano? Cosa dicono? Bisogna smetterla una volta per tutte di torturare i pendolari salernitani, che ogni tre mesi si vedono cancellare il treno".(Ren)