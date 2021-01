Torino: Bardonecchia tra i 12 Comuni selezionati dal governo per diventare "borghi del futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bardonecchia è tra i 12 i piccoli Comuni italiani che hanno aderito al programma 'Smarter Italy' promosso dal Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, dal Ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi e dalla Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, per realizzare servizi innovativi nei settori della mobilità, dell’ambiente, del benessere dei cittadini e della cultura. Alghero, Bardonecchia, Campobasso, Carbonia, Cetraro, Concorezzo, Ginosa, Grottammare, Otranto, Pantelleria, Pietrelcina e Sestri Levante sono i 12 Comuni selezionati (sotto i 60.000 abitanti) per diventare "Borghi del Futuro". I loro territori saranno laboratori di sperimentazione di tecnologie di frontiera applicate ai servizi per i cittadini. Le aziende che verranno selezionate avranno a disposizione un importo complessivo di 90 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni innovative, non presenti sul mercato ed elaborate sulla base delle esigenze delle amministrazioni comunali. (segue) (Rpi)