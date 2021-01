Torino: Bardonecchia tra i 12 Comuni selezionati dal governo per diventare "borghi del futuro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi congratulo con il Sindaco di Bardonecchia Francesco Avato per essere entrato in questo progetto nel quale Uncem ha creduto insieme con il Ministro Pisano - afferma il Presidente Uncem Piemonte, Roberto Colombero - Costruire nuove soluzioni per borghi intelligenti è rilevante in questa fase complessa per il Paese intero, nella quale sappiamo che dai borghi già oggi partono soluzioni innovative per rispondere alle esigenze delle comunità nella riorganizzazione dei servizi e per lo sviluppo economico e sociale. I borghi innovativi, smart, non devono essere soli ma devono essere un modello per tutti. Le cose che verranno fatte a Bardonecchia e negli altri undici borghi selezionati dal Piano devono essere replicabili. E devono avere al centro la rigenerazione e la rivitalizzazione dein territori". (Rpi)