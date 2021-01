Polonia: portavoce PiS, il saluto di Tusk alla Cdu tedesca è stato singolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli auguri che il presidente del Partito popolare europeo (Ppe) Donald Tusk ha fatto all'Unione cristiano-democratica di Germania (Cdu) sono singolari. Lo ha detto il portavoce del partito polacco Diritto e giustizia (PiS), Radoslaw Fogiel, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Nel suo messaggio di saluto in occasione del congresso della Cdu sabato scorso, l'ex premier polacco Tusk ha dichiarato in tedesco che il modo in cui la Cdu governa "è una benedizione non solo per la Germania ma per l'Europa intera". A suo avviso, alla Cdu si deve la preservazione di libertà, trasparenza, verità, ragionevolezza nella lotta contro le tendenze autoritarie, la corruzione, le menzogne e il populismo. Parlando all'emittente televisiva "Tvp", Fogiel ha detto che le parole di Tusk escono da uno standard abituale e sono dunque "irrituali". Non solo, ma "chiamando la Cdu una benedizione per tutta l'Europa si dimentica di questioni come il Nord Stream 2". "Donald Tusk dice che in quanto polacco è incommensurabilmente grato alla Cdu per la sua attività e dimentica che la Germania va criticata per la violazione delle regole di solidarietà europea nella prenotazione dei vaccini" contro il coronavirus, ha proseguito il portavoce del PiS. "Gli auguri di Tusk sono molto positivi per i cristiano-democratici tedeschi, ma molto strani dal punto di vista della politica polacca", ha affermato Fogiel. (Vap)