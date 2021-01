Sudan-Etiopia: forze armate etiopi rilasciano otto militari sudanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza di difesa nazionale etiope (Endf) ha consegnato alle forze armate del Sudan (Saf) otto militari che erano stati catturati durante gli scontri al confine tra le due parti il mese scorso. Gli otto militari, sette soldati e un ufficiale, sono stati rilasciati dopo colloqui tra le due parti, secondo quanto riferito da fonti dell'esercito sudanese citate dal quotidiano “Sudan Tribune”. La consegna è avvenuta nella zona di confine vicino al Gallabat. I militari liberati erano stati catturati nella località di Jebel Abu Teyyour lo scorso 12 dicembre, quando le forze sudanesi erano state dispiegate nell'area montuosa. Il mese scorso l'esercito sudanese ha consegnato ad Addis Abeba diversi militari etiopi. Le relazioni tra Sudan ed Etiopia sono tese dopo la decisione da parte di Khartum di distribuire le truppe nelle aree di confine per la prima volta dal 1995. Nel fine settimana il capo del Consiglio sovrano sudanese, Abdel-Fattah al Burhan, ha confermato che il dispiegamento militare ai confini con l'Etiopia è avvenuto per una volontà locale senza istigazione esterna, e che il suo Paese non vuole la guerra. Burhan, che è il comandante in capo delle forze armate sudanesi, ha affermato che il dispiegamento dell'esercito al confine con l'Etiopia nel Sudan orientale è avvenuto con una piena volontà del governo sudanese e su coordinamento con l'organo esecutivo dello Stato. (segue) (Res)