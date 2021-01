Sudan-Etiopia: forze armate etiopi rilasciano otto militari sudanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burhan ha quindi negato l'esistenza di qualsiasi partito che inciti il Sudan ad attaccare l'Etiopia e ha detto che Khartum non vuole una guerra. La scorsa settimana le forze etiopi hanno ucciso un cittadino sudanese e ne hanno arrestati altri tre vicino al confine con il Sudan. Lo riferisce l’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”, senza fornire ulteriori dettagli. Le autorità etiopi avevano lanciato un avvertimento al Sudan, dicendosi preoccupate per il continuo rafforzamento della presenza militare lungo l'area comune nonostante ripetuti tentativi diplomatici di appianare le tensioni. Da parte sua, il ministero degli Esteri del Sudan ha denunciato che un aereo militare etiope ha violato lo spazio aereo sudanese entrando nel Paese, un gesto che potrebbe avere "conseguenze disastrose e aumentare le tensioni nella regione di confine". Inoltre, Kharthum si è detta preoccupata per i continui attacchi di “bande” etiopi nell’area contesa di al Fashaqa, situata a cinque chilometri dal confine. (Res)