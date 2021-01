Governo: Udc, ricostruzioni su coinvolgimento Guardia finanza prive di fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito all’articolo apparso su 'Il Giornale' dal titolo 'Intrigo finale', le notizie riportate su un presunto coinvolgimento della Guardia di finanza sono destituite di ogni fondamento. Crediamo che sia indispensabile chiarirlo a salvaguardia sia del Corpo delle Fiamme gialle che degli apparati di sicurezza che, in alcun modo, si sono prestati a fantasiose ricostruzioni". Lo afferma in una nota l'Ufficio stampa nazionale dell'Udc.(Com)