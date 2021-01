Russia: Fratoianni (Leu), da destra silenzio su arresto Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esponente dell'opposizione Navalny, appena rientrato in Russia è stato subito arrestato, i suoi sostenitori e rappresentanti di varie Ong fermati, e i suoi avvocati non possono parlare con lui. Ancora una volta Putin conferma il regime dispotico che governa a Mosca." Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "In tutto il mondo - prosegue l'esponente di Leu - si stanno alzando le proteste, e così anche in Italia. Solo dalla parte della destra di Meloni e Salvini silenzio. Silenziosi con l'amico Putin evidentemente." "Più che patrioti - conclude Fratoianni - maggiordomi". (Com)