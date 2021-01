Ricerca: Politecnico Milano, con Progetto Ensure ottimizzata tecnica non convenzionale su accelerazione particelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo cinque anni di lavoro, Ensure, un progetto Erc H2020 (Grant Agreement 647554) sviluppato al Politecnico di Milano, ha raggiunto il suo principale obiettivo: controllare e ottimizzare una tecnica non convenzionale di accelerazione di particelle irraggiando materiali nanostrutturati dalle proprietà innovative con impulsi laser superintensi e ultrabrevi. La chiusura del progetto è coronata dalla pubblicazione dell'articolo "Integrated quantitative Pixe analysis and Edx spectroscopy using a laser-driven particle source" su Science Advances (15 gennaio 2021). L'approccio indagato da Ensure consentirà di realizzare acceleratori più compatti e flessibili, con ridotti costi di costruzione e radioprotezione, per applicazioni in svariati settori, investigate anche in Inter, un secondo progetto di ricerca Erc H2020 collegato ad Ensure. Oltre all'importanza per la scienza di base, tra le più rilevanti applicazioni troviamo: Analisi non-invasive di materiali di interesse storico/artistico, ad uso industriale o per il monitoraggio ambientale sterilizzazione di strumentazione medicale, produzione di radioisotopi ad uso medicale, diagnostico e terapeutico radiografie di container in zone di transito come dogane e aeroporti. (segue) (com)