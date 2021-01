Ricerca: Politecnico Milano, con Progetto Ensure ottimizzata tecnica non convenzionale su accelerazione particelle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nell'ambito dei beni culturali, ad esempio, si potrebbe determinare la composizione di un quadro grazie all'analisi delle proprietà dei materiali utilizzati per la sua realizzazione. Questo può essere fatto irraggiando l'oggetto di interesse con le particelle accelerate tramite laser superintensi e misurando la radiazione secondaria emessa a seguito dell'irraggiamento. L'articolo su Science Advances ha dimostrato la fattibilità di questo tipo di applicazione, grazie alla collaborazione del gruppo Ensure con il team del Centro De Láseres Pulsados di Salamanca in Spagna. Ma oltre ai risultati di ricerca, Ensure ha permesso di conseguire altri importanti obiettivi. In primo luogo, il Politecnico di Milano si è dotato e arricchito di due nuovi laboratori che ospitano strumentazione scientifica all'avanguardia per la produzione dei materiali non convenzionali necessari per la fabbricazione dei bersagli irraggiati. In particolare, un'area di 100 metri quadrati è stata dedicata all'allestimento di due sistemi di produzione di materiali nanostrutturati: un sistema di deposizione laser pulsata a femtosecondo e un sistema di Magnetron Sputtering innovativo. Si tratta di strumentazioni in grado di realizzare materiali di interesse scientifico e applicativo in numerosi ambiti.