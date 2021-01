Ricerca: Politecnico Milano, con Progetto Ensure ottimizzata tecnica non convenzionale su accelerazione particelle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Ensure ha dato vita ad un gruppo di ricerca multidisciplinare, con competenze nei campi della fisica, della scienza dei materiali e delle scienze e tecnologie nucleari, formato da giovani ricercatori il cui lavoro ha attratto l'attenzione della comunità scientifica internazionale, valorizzando le competenze dell'Ateneo in questi settori di ricerca. "La ricerca sul processo di accelerazione che abbiamo investigato, sia dal punto visto teorico sia sperimentale, ha dato esiti positivi – sottolinea Matteo Passoni, professore ordinario in Fisica Teorica della Materia, responsabile del progetto e delle attività di ricerca descritte nell'articolo. Abbiamo prodotto materiali con proprietà peculiari, come schiume di carbonio nanostrutturato a bassissima densità, che possono rendere più efficiente il processo di accelerazione e abbiamo dimostrato che si possono migliorare i risultati puntando oltre che sul laser, anche sui materiali irraggiati, una direzione tecnologicamente meno onerosa e complessa. Inoltre, abbiamo avviato la sperimentazione di alcune importanti applicazioni, con risultati promettenti. Nel corso degli anni - conclude Passoni - una decina di giovani ricercatori italiani ha avuto l'opportunità di lavorare con me al Politecnico e l'attività di ricerca ha portato a collaborazioni importanti con eccellenti realtà industriali, di ricerca e accademiche, in ambito nazionale ed internazionale". (com)