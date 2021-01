Russia: Navalnyj definisce "ridicola" l'udienza presso il dipartimento di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista politico Aleksej Navalnyj ha commentato l'udienza per la decisione sulle misure cautelari, tenuta nel dipartimento di polizia dove è in arresto da ieri, subito dopo il suo ritorno in Russia. L'attivista in un video pubblicato sui social ha definito l'udienza "una presa in giro della giustizia". Navalnyj afferma di aver già assistito "a ridicolizzazioni della giustizia" in passato, ma che ormai il presidente russo Vladimir Putin "ha così paura di tutto" che le autorità di polizia "hanno semplicemente strappato con aria di sfida il codice di procedura penale e lo hanno gettato nella spazzatura". "È impossibile quello che sta succedendo qui. Questo rappresenta semplicemente il più alto grado di illegalità", ha dichiarato Navalnyj, nel video pubblicato dalla sua portavoce, Kira Jarmysh. L'oppositore russo ha sottolineato che l'udienza del tribunale di Khimki si svolge nella sede della polizia, in assenza di convocazioni formali.(Rum)