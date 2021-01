Venezuela: coronavirus, convoglio in viaggio per trasportare ossigeno in Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad annunciare l'aiuto all'Amazzonia è stato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza."Su istruzioni del presidente Nicolas Maduro abbiamo parlato con il governatore dello Stato Amazzonia, Wilson Lima, per porre immediatamente a disposizione l'ossigeno e affrontare l'emergenza sanitaria a Manaus", ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Solidarietà latinoamericana prima di tutto", ha aggiunto il titolare della diplomazia venezuelana. I due paesi sono ad oggi posizionati su fronti ideologici e strategici contrapposti. Il governo di Jair Bolsonaro non riconosce Nicolas Maduro come presidente del Venezuela, ma il leader oppositore Juan Guaidò come capo di stato "ad interim". (segue) (Brb)