Venezuela: coronavirus, convoglio in viaggio per trasportare ossigeno in Brasile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 14 gennaio le autorità locali dello stato brasiliano hanno comunicato di aver esaurito tutte le scorte di ossigeno e di non essere più in grado di fornire assistenza ai malati. L'aeronautica militare brasilana (Fab) ha organizzato un ponte aereo per il trasferimento dei 235 pazienti: i primi voli sono stati organizzati verso le capitali di altri stati vicini come Teresina (Piauì), Sao Luis (Maranhao), Natal (Rio grande do Norte) e Joao Pessoa (Paraiba). Successivamente, voli sono previsti verso Goiania (Goias), Recife (Pernambuco), Fortaleza (Cearà) e Brasilia (Distretto federale). (segue) (Brb)