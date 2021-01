Iraq: ministro Esteri, abbiamo chiesto intervento Iran per fermare attacchi a Zona verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq ha chiesto all’Iran di intervenire per fermare gli attacchi contro la Zona verde della capitale Baghdad, mentre gli Usa potrebbero adottare misure “severe” in caso di un eventuale attacco contro la loro ambasciata. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, in un’intervista all’emittente di proprietà saudita “Al Arabiya”. Secondo il capo della diplomazia di Baghdad, l’Iraq lavora con le missioni diplomatiche per garantire la protezione necessaria, e gli attacchi missilistici contro la Zona verde – l’ultimo dei quali si è verificato lo scorso 20 dicembre 2020 – mettono in difficoltà il governo iracheno. Le forze armate irachene, ha proseguito, hanno già arrestato vari esecutori di questi attacchi, e continuano a lavorare per impedirli. Altro obiettivo dell’azione del governo, ha aggiunto Hussein, è impedire la circolazione di armi illegali nel Paese prima dello svolgimento delle prossime elezioni legislative, per garantire il successo delle quali è in corso di discussione una partecipazione delle Nazioni Unite. (segue) (Res)