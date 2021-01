Iraq: ministro Esteri, abbiamo chiesto intervento Iran per fermare attacchi a Zona verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq, ha proseguito Hussein, ha bisogno delle forze della Coalizione internazionale per l'addestramento e anche per affrontare lo Stato islamico (Is), dal momento che l’organizzazione terroristica continua a essere presente nelle aree di confine con la Siria (dove il primo ministro Mustafa al Kadhimi ha recentemente ordinato di rafforzare i dispositivi di sicurezza). Ribadendo che la tensione fra Usa e Iran ha effetti negativi sulla scena irachena, Hussein ha d’altra parte respinto le interferenze esterne negli affari interni del suo Paese. Il ministro ha anche sottolineato che l’Iraq desidera lavorare con l’amministrazione del presidente eletto Joe Biden, mentre ha sottolineato il “grande sviluppo” delle relazioni con l’Arabia Saudita rispetto a vari dossier. (Res)