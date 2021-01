Imprese: fonti stampa, Sanofi taglierà 400 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico francese Sanofi taglierà 400 posti dei lavoro nel settore ricerca e sviluppo. Lo rivela in anteprima l'emittente radiofonica "France Inter", citando fonti sindacali. La notizia arriva in un momento in cui Sanofi è in forte ritardo nello sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. "Le dichiarazioni del direttore generale sono state categoriche: 400 tagli nella ricerca e sviluppo farmaceutico in Francia. È inaccettabile", ha detto Thierry Bodin, del sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt). "Le perdite di competenze che abbiamo avuto in questi ultimi anni le paghiamo care", ha detto Bodin. (Frp)