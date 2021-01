Lazio: M5s, oltre 19,3 milioni euro per interventi tutela del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cantieri a tutela del territorio per proteggere la sicurezza umana e l'ambiente e far ripartire quella miriade di interventi che insieme, complessivamente, rappresentano l'unica vera 'grande opera' di cui le economie e le comunità locali hanno bisogno". Così in una nota i consiglieri regionali M5s del Lazio. "Degli oltre 262 milioni di euro stanziati dal ministero dell'Ambiente contro il dissesto idrogeologico - aggiungono - più di 19,3 milioni sono destinati al Lazio per la realizzazione di cinque interventi: tre in provincia di Roma, a Fiumicino, in località Isola Sacra, per 3 milioni di euro e, a Canali Bagnoli e Pantano (11,7 milioni) e Canale Palocco (oltre 3 milioni); e due in provincia di Frosinone, a Morolo, in località Famelica (1 milione), e a Sant'Andrea del Gariglian, in località Fontana (600mila euro). Le date della pubblicazione dei rispettivi bandi sono disponibili online. I fonsi stanziati sono quelli previsti dallo stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2020 (Piano stralcio, Dl 76/2020). Si tratta di progetti immediatamente esecutivi per la messa in sicurezza del territorio dai rischi sempre maggiori derivanti da eventi climatici estremi su aree del Paese particolarmente vulnerabili. Interventi che fanno parte di un piano pluriennale fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e dal Ministro Costa e varato nel 2019 che in questa tranche ha previsto lo stanziamento di 262 milioni di euro". (segue) (Com)