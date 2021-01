Lazio: M5s, oltre 19,3 milioni euro per interventi tutela del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ha affermato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, i lavori non si fermano e non possono fermarsi – spiegano i 5stelle - Quelli contro il dissesto idrogeologico sono cantieri amici dell'ambiente e dell'uomo, per la tutela del territorio, i più importanti, per proteggere il nostro Paese fragile e affinché non ci siano più tragedie". "Si tratta di progetti esecutivi e cantierabili. Con il Dl Agosto era stata messi a disposizione degli enti locali e delle Regioni la società in house del Ministero dell'Ambiente Sogesid. Un modo questo per aiutare le amministrazioni nella progettazione. Con la medesima legge, come ha spiegato il ministro ai presidenti di Regione che sono commissari straordinari del dissesto idrogeologico, sono stati dati i poteri straordinari che permettono di ridurre del 40 per cento i tempi. Inoltre ai Comuni interessati viene anticipato il 30 per cento della spesa, in modo da permettere in tempi rapidi l'attivazione di tutta la procedura per la messa in opera del cantiere. Auspichiamo quindi che ora tutti gli enti locali coinvolti, dalle Regioni ai Comuni, facciano la loro parte per avviare le procedure di accesso ai fondi e renderli operativi al più presto per rendere i rispettivi territori più sicuri a beneficio di tutti i cittadini del Lazio e che, nei provvedimenti futuri, saranno ricompresi tra gli interventi individuati anche altri territori bisognosi di manutenzione, quali ad esempio le saline di Tarquinia, in provincia di Viterbo", concludono i 5stelle. (Com)