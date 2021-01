Irlanda: nel 2020 cresciuto il numero di aziende sostenute da agenzia governativa Enterprise Ireland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2020 sono stati ben 16.496 i nuovi posti di lavoro creati dalle aziende supportate da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per lo sviluppo dell’innovazione e dell’export. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ente irlandese. Si tratta di un segnale positivo che conferma la capacità irlandese di adattarsi alle nuove condizioni imposte dal Covid-19. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Leo Varadkar, ha annunciato che a fine 2020 il totale degli occupati delle aziende seguite dall’agenzia ha raggiunto quota 220.613. I settori più in espansione sono il Lifesciences con un aumento dei posti di lavoro nell’anno del 6,8 per cento, seguito da Cleantech con il 6 per cento e le costruzioni con un 4,7 per cento. Altri comparti invece sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia, prima fra tutti la filiera alimentare che ha subito una perdita di addetti dell’1,5 per cento, quasi un migliaio di persone. L’agrifood in Enterprise Ireland rappresenta oltre la metà dell’export e circa un terzo degli occupati totali. I nuovi posti di lavoro creati compensano gli altrettanti persi. L’impatto sull’economia irlandese del Covid-19 è stato mitigato dalla presenza nell’isola di multinazionali che hanno continuato ad esportare anche in piena pandemia, in particolare nei settori del pharma e dell’Ict. L’ecosistema comprende centinaia di Pmi irlandesi che sono fornitori o partners dei colossi multinazionali. Si stima che ogni dieci posti di lavoro creati da una impresa straniera in Irlanda, se ne aggiungono otto creati dalle Pmi locali. (Com)