Thailandia: nuove proteste pro-democrazia, arrestati attivisti minorenni

- La Polizia della Thailandia ha arrestato attivisti pro-democrazia minorenni con l'accusa di lesa maestà. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui si sta inasprendo in quel Paese l'uso politico delle misure restrittive di "semi-lockdown", ufficialmente in vigore per contenere la propagazione della pandemia di coronavirus. Lo scorso fine settimana una manifestazione di un gruppo circoscritto di dimostranti ha posto fine a un breve periodo di interruzione delle proteste. Decine di persone si sono riunite presso il Monumento alla vittoria nel centro di Bangkok, esibendo uno striscione bianco lungo 112 metro, in segno di protesta proprio contro la legge sulla lesa maestà, che rende un crimine la diffamazione e gli insulti alla famiglia reale thailandese. La legge, nota come "Articolo 112", è stata riattivata nel 2017 su ordine di re Maha Vajiralongkorn, e da allora è stata utilizzata per perseguire figure dell'opposizione politica e manifestanti pro-democrazia. La scorsa settimana uno studente minorenne, neoimmatricolato alla Thammasat University, è stato arrestato con l'accusa di aver imbrattato con uno slogan una immagine dei reali thailandesi. Si tratterebbe del primo arresto per il reto di lesa maestà dallo scorso novembre. Altri attivisti sono stati arrestati con le medesime accuse, ma la maggior parte è stata scarcerata su cauzione. (Fim)