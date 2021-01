Russia-Italia: ministro Esteri Lavrov accoglie con favore posizione Roma su sanzioni Ue contro Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sincero atteggiamento dell'Italia nei confronti delle sanzioni anti-russe dell'Ue è in linea con gli interessi nazionali della Repubblica e promuove la cooperazione con la Russia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in conferenza stampa. "Secondo le mie valutazioni dai contatti con i colleghi italiani, l'Italia non considera le sanzioni come strumenti efficaci di influenza, in questo caso sulla Federazione Russa", ha dichiarato Lavrov. "L'Italia, a quanto ho capito, nonostante le obiezioni di Bruxelles difende il suo diritto di sviluppare relazioni bilaterali con la Federazione Russa e lo fa, a mio avviso, con sincerità. Questa linea riflette la corretta comprensione degli interessi della Repubblica italiana", ha aggiunto Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha definito buoni i rapporti tra Mosca e Roma. "L'Italia è uno di quei Paesi Ue che, seguendo la disciplina, seguendo i principi di solidarietà in vigore nella Ue, ritiene inopportuno assumere una posizione aggressiva nei confronti della Federazione Russa", ha aggiunto. (Rum)