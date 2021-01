Polonia: arrestate sei persone per frode fiscale, tra di loro un cittadino tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia di sicurezza interna polacca (Abw) ha arrestato sei persone parte di un'organizzazione criminale. Lo si legge in un comunicato del ministero dell'Interno che dettaglia oggi un'operazione avvenuta lo scorso 12 gennaio. I membri del gruppo criminale, accusati di frode fiscale e di riciclaggio di denaro, hanno operato nel territorio del voivodato della Grande Polonia almeno a partire dal 2012. Il loro leader è un cittadino tedesco di origini turche. Tra gli altri arrestati ci sono cittadini turchi e polacchi. I sospettati rischiano pene detentive fino a 10 anni. Il capo dell'organizzazione è stato sottoposto a custodia cautelare, mentre gli altri sono soggetti a misure preventive alternative. Gli agenti dell'Abw hanno anche perquisito le residenze dei sospettati e i luoghi della loro attività criminale, oltre a sequestrare proprietà per un valore di circa 14 milioni di zloty (circa 3 milioni di euro), inclusi veicoli, conti in banca e contanti. Dalle prove raccolte dalla magistrature inquirente, il gruppo avrebbe guadagnato da reati fiscali commessi come risultato della vendita non opportunamente registrata di carne. I relativi prodotti venivano distribuiti nel territorio dell'Unione europea ma anche extra-Ue. (Vap)