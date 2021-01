Ue: accordo Irini e Frontex, focus su lotta a criminalità transfrontaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione Eunavfor Med Irini e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Frontex, hanno firmato un accordo di lavoro, tramite teleconferenza, a causa delle restrizioni del Covid-19, con cui si sosterranno a vicenda nella lotta alla criminalità transfrontaliera. Lo ha comunicato Irini che ha spiegato che la cerimonia virtuale è stata tenuta dal comandante dell'operazione Irini, ammiraglio Fabio Agostini, e dal direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri, alla presenza del direttore generale per la migrazione e gli affari interni, Monique Pariat, della Commissione europea. Attraverso questo accordo, le due organizzazioni si sosterranno a vicenda con un focus primario sulla criminalità transfrontaliera e nello sviluppo della consapevolezza situazionale in ogni modo possibile, anche mediante un uso coordinato di immagini satellitari. Per Irini, Frontex e l'Ue, la cooperazione rappresenta uno strumento importante in particolare per lo scambio di informazioni sulle navi mercantili sospettate di violare l'embargo sulle armi in Libia, aiutando a raccogliere i motivi ragionevoli necessari per condurre operazioni di interdizione marittima e ispezioni a bordo di navi sospette. Le operazioni Irini e Frontex potranno inoltre coordinare i loro sforzi reciproci di rafforzamento delle capacità al fine di promuovere gli standard europei di gestione integrata delle frontiere. Questo aspetto potrebbe diventare sempre più importante anche nell'ambito dell'addestramento della Marina e della Guardia costiera libiche. Inoltre, questa cooperazione includerà lo scambio di analisi, rapporti e migliori pratiche, il dispiegamento di esperti e il coordinamento tattico per l'uso e la razionalizzazione delle rispettive risorse. (segue) (Beb)